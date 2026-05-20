New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.009 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.433 Punkten 1,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.298 Punkten 1,7 Prozent im Plus.



Die Anleger warteten am Mittwoch auf die Quartalszahlen von Chiphersteller Nvidia. Die Daten versprechen Hinweise auf die Entwicklung der Effekte von "Künstlicher Intelligenz" auf die Wirtschaft.



Unterdessen bewerteten Marktteilnehmer die Inhalte des Protokolls der US-Zentralbank Federal Reserve. In der letzten Sitzung der Fed sprach sich eine Mehrheit der Teilnehmer für den Fall, dass die Inflation dauerhaft über dem Zwei-Prozent-Ziel bleibt, für eine "gewisse Straffung der Geldpolitik" aus. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die hohen Inflationswerte und die Unsicherheit im Nahen Osten zunächst eine längere Beibehaltung des aktuellen geldpolitischen Kurses nötig machen könnten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1628 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8600 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.548 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,75 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank derweil stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 105,00 US-Dollar, das waren 624 Cent oder 5,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur