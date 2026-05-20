Die Würfel sind gefallen! Der wichtigste Konzern der Welt hat seine Bücher geöffnet. Nach Wochen der extremen Spannung hat der Markt endlich Gewissheit, wie die absolute Nummer 1 bei KI-Powerchips das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 gemeistert hat. Konnte CEO Jensen Huang die ohnehin astronomischen Erwartungen der Wall Street einmal mehr pulverisieren - oder scheiterte der Highflyer an den hohen Erwartungen?Die Erwartungen im Vorfeld waren wie gewohnt gigantisch. Die Wall Street hatte beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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