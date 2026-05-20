Berlin - Grüne und Linke im Deutschen Bundestag werfen der CDU vor, den AfD-Kandidaten Malte Kaufmann bei der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses unterstützt zu haben.



"Vermutlich hat fast die Hälfte der CDU im Wirtschaftsausschuss für die AfD gestimmt", sagte Michael Kellner, Sprecher der Grünen im Ausschuss, dem "Spiegel". CDU-Wirtschaftspolitiker wie die Brandenburger Abgeordnete Saskia Ludwig zeigten inzwischen offen ihre Sympathie für die AfD, behauptete Kellner. "Jens Spahn hat anscheinend seine Fraktion nicht im Griff."



Auch aus Linkenfraktion kam harsche Kritik. "Das heutige Wahlverhalten der Union ist alarmierend und beschämend", sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Janine Wissler, dem Nachrichtenmagazin. Ganz offensichtlich wünschten sich einige Unionsabgeordnete einen stellvertretenden AfD-Ausschussvorsitzenden, so Wissler.



Die Brandmauer bröckele immer weiter: Im Vergleich zur letzten Wahl im September 2025 habe der AfD-Kandidat um vier Stimmen zugelegt, klagte die Linken-Politikerin. "Die Normalisierung der AfD muss jeden Tag aufs Neue verhindert werden", forderte sie.



Kaufmann fiel bei der geheimen Abstimmung an diesem Mittwoch wie schon bei früheren Wahlgängen durch, allerdings bekam er 16 Stimmen, obwohl die AfD nur zehn Sitze hat. Damit wurde er von mindestens sechs Abgeordneten aus anderen Fraktionen unterstützt.





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