© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDer Chip-Champion legt seine mit Spannung erwarteten Earnings vor und enttäuscht dabei nicht. Doch für eine Kursexplosion reicht das am Mittwochabend nicht. Für Aufsehen sorgt ein großes Aktienrückkaufprogramm.Nvidia hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres erneut starke Zahlen geliefert und die Prognosen für das laufende Quartal angehoben, doch die anfängliche Marktreaktion fiel verhalten aus. Die Aktie gab nach Handelsschluss zunächst leicht nach, was die hohe Messlatte widerspiegelt, an der der Chipriese inzwischen gemessen wird. Der Umsatz kletterte auf 81,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch beeindruckender: Der Nettogewinn von 58,3 …Den vollständigen Artikel lesen
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