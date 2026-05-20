SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia wächst dank des anhaltenden KI-Booms weiter rasant. Zudem ist das Geschäft hoch profitabel, sodass die Gewinne kräftig sprudeln. Der KI-Pionier erhöhte außerdem die Dividende deutlich und hat Spielraum für weitere Aktienrückkäufe im großen Stil. An der Börse wurden die mit Spannung erwarteten Zahlen und der Ausblick allerdings zunächst mit Ernüchterung aufgenommen. Die Aktie gab nachbörslich leicht nach.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026/27 legte der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar (70 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Santa Clara mitteilte. Damit fällt das Wachstum höher aus als im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Euro nach oben.

Unter dem Strich verdiente Nvidia mit etwas mehr als 58 Milliarden Dollar 211 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quartalsdividende soll von bisher einem Cent auf 25 Cent erhöht werden. Damit will das Unternehmen künftig jedes Vierteljahr insgesamt rund sechs Milliarden Dollar als Gewinnbeteiligung direkt an die Aktionäre ausschütten. Zudem erhöhte der Nvidia-Verwaltungsrat den Spielraum für weitere Aktienrückkäufe um 80 Milliarden auf fast 120 Milliarden Dollar.

Mit den Zahlen übertraf der KI-Pionier einmal mehr die Erwartungen der Experten. Auch der im zweiten Quartal erwartete Umsatz von rund 91 Milliarden Dollar liegt über der durchschnittlichen Prognose der Experten. An der Börse half das aber zunächst nicht weiter nach oben. Die seit Ende März um fast 40 Prozent gestiegene Aktie gab im nachbörslichen Handel bis 23 Uhr um knapp ein Prozent nach.

Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von der Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar./zb/he