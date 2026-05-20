Die Wall Street hat zur Wochenmitte ein echtes Kursfeuerwerk abgebrannt. Sinkende Ölpreise, fallende Anleiherenditen und neue Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten sorgten für eine massive Kaufwelle an den US-Börsen.• Die Wall Street hat zur Wochenmitte starke Kursgewinne verzeichnet. • Nvidia legte nachbörslich starke Zahlen vor. Trotzdem tendierte die Aktie seitwärts.• Die IPOs von SpaceX und OpenAI rücken näher. Der Dow Jones schoss zeitweise um mehr als 600 Punkte nach oben, auch Tech-Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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