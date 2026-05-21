Der Spring 2026 Biannual Threats Report zeigt, wie die Stärkung der Zahlungssicherheit Kriminelle in Richtung KI-gestütztes Social Engineering drängt

Visa (NYSE: V), ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen, hat heute seinen Spring 2026 Biannual Threats Report veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass Betrugsmaschen zur am schnellsten wachsenden Quelle von Verbraucherschäden geworden sind, da Kriminelle zunehmend künstliche Intelligenz und Social Engineering nutzen, um Menschen dazu zu bringen, Zahlungen selbst zu autorisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260520508791/de/

Der Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus dem globalen Netzwerk von Visa und verdeutlicht eine entscheidende Verschiebung in der Betrugslandschaft: Während die grundlegende Zahlungssicherheit auf Netzwerkebene weiter zunimmt, verlagern Kriminelle ihre Aktivitäten weg von technischen Systemkompromittierungen hin zur Ausnutzung menschlichen Vertrauens.

Von Juli bis Dezember 2025 identifizierte Visa betrugsmaschenbezogene Aktivitäten in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar. Damit sind Betrugsmaschen die größte Einzelkategorie beim Zahlungsbetrug zulasten von Verbrauchern. Anders als bei traditionellem Betrug ist bei diesen Angriffen in der Regel kein Eindringen in technische Systeme erforderlich. Stattdessen geben sich Betrüger als vertrauenswürdige Marken und Institutionen aus, erzeugen Zeitdruck und bringen Opfer dazu, legitim wirkende Transaktionen abzuschließen.

"Zahlungen auf Netzwerkebene werden immer sicherer, doch Bedrohungen entwickeln sich schneller als je zuvor", sagte Paul Fabara, Leiter für Risiko und Kundenservices bei Visa. "Kriminelle nehmen zunehmend Menschen statt Technologie ins Visier und nutzen Täuschung, Zeitdruck sowie KI-gestützte Tools, um Vertrauen auszunutzen. Um dieser Verschiebung zu begegnen, braucht es kontinuierliche Innovation auf Netzwerkebene sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Banken, Händlern, politischen Entscheidungsträgern und dem gesamten Zahlungsökosystem."

Vier Trends prägen die globale Bedrohungslandschaft im Zahlungsverkehr

Die neueste Ausgabe des Biannual Threats Report identifiziert vier wichtige Trends, die weltweit die Zahlungssicherheit verändern:

Sicherheit wirkt, aber Betrug verlagert sich: Betrug im Zusammenhang mit Geräte-Tokens ging von Juli 2025 bis Dezember 2025 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2024 um 9,6 zurück. Dies bestätigt, dass stärkere Authentifizierung und Schutzmaßnahmen auf Netzwerkebene wirksam sind, auch wenn das gesamte Angriffsvolumen weiter steigt.

Betrug im Zusammenhang mit Geräte-Tokens ging von Juli 2025 bis Dezember 2025 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2024 um 9,6 zurück. Dies bestätigt, dass stärkere Authentifizierung und Schutzmaßnahmen auf Netzwerkebene wirksam sind, auch wenn das gesamte Angriffsvolumen weiter steigt. Betrugsmaschen nehmen zu: Betrugsmaschen sind inzwischen die dominierende Bedrohung für Verbraucher, da Kriminelle Social Engineering gegenüber direkten Systemverletzungen priorisieren.

Betrugsmaschen sind inzwischen die dominierende Bedrohung für Verbraucher, da Kriminelle Social Engineering gegenüber direkten Systemverletzungen priorisieren. KI verändert Betrug auf beiden Seiten: Betrüger nutzen KI, um überzeugendere Betrugsmaschen in größerem Umfang umzusetzen, während Verteidiger KI zunehmend einsetzen, um Angriffe früher im Transaktionszyklus zu erkennen und zu stoppen.

Betrüger nutzen KI, um überzeugendere Betrugsmaschen in größerem Umfang umzusetzen, während Verteidiger KI zunehmend einsetzen, um Angriffe früher im Transaktionszyklus zu erkennen und zu stoppen. Die Ransomware-Ökonomie verändert sich: Die weltweite Ransomware-Aktivität stieg von Juli 2025 bis Dezember 2025 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2024 um 26 %. Dennoch zahlten nur 23 der Opfer Lösegeld, der niedrigste bislang verzeichnete Wert. Dies spiegelt verbesserte Widerstands- und Wiederherstellungsfähigkeiten wider sowie die geringere Bereitschaft zu zahlen, wenn Daten trotz Zahlung weiterhin offengelegt werden könnten.

"Die schnelle Verbreitung von KI hat die Einstiegshürde für Betrug grundlegend gesenkt", sagte Michael Jabbara, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Risiko und Kontrolle im Zahlungsökosystem bei Visa. "Was früher tiefgehende technische Kenntnisse erforderte, kann heute mit einem Prompt ausgeführt werden. Diese Realität macht erkenntnisgestützte Abwehrmaßnahmen sowie koordiniertes Handeln im gesamten Ökosystem wichtiger denn je. Mit diesem Bericht möchten wir Führungskräften helfen, früher zu handeln, bevor Betrug Verbraucher erreicht."

Der vollständige Spring 2026 Biannual Threats Report kann hier eingesehen werden. Weitere Informationen dazu, wie Visa das globale Zahlungsökosystem schützt, finden Sie auf Visa.com/security.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

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