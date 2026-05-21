Die Kampagne verbindet die Vorbereitung, Präzision und Entschlossenheit, die großartige Torhüter auszeichnen, mit den beharrlichen wissenschaftlichen, klinischen und gesellschaftlichen Bemühungen, die den Fortschritt in der Krebsbehandlung vorantreiben

Mit internationalen Torhütern, die die globale Reichweite des Fußballs mit dem Engagement von BeOne für Patienten auf der ganzen Welt verbinden

BeOne Medicines Ltd. ("BeOne") (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, startete heute One Save Changes Everything, eine Kampagne, die Fußball als Blickwinkel nutzt, um die wissenschaftlichen, klinischen und menschlichen Momente hervorzuheben, die in der Krebsbehandlung von Bedeutung sind. Die Kampagne startet mit Torwartlegenden, darunter der ehemalige Torhüter der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft Tim Howard. Die Initiative wird durch eine Spende in Höhe von 300.000 US-Dollar für die Einrichtung von Mini-Fußballplätzen in der Nähe von Krebsbehandlungszentren in Zusammenarbeit mit der U.S. Soccer Foundation sowie durch gemeinnützige Unterstützung von BeOne-Mitarbeitern weltweit unterstützt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260520548021/de/

BeOne Medicines' One Save Changes Everything campaign uses soccer as a lens to recognize the scientific, clinical, and human moments that matter in cancer care.

John V. Oyler, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von BeOne Medicines, sagte:

"Genauso wie Fußball durch eine Parade nach der anderen definiert wird, entsteht Fortschritt in der Krebsforschung Moment für Moment im Labor, in der Klinik und in den Gemeinden, in denen Patienten und Familien täglich damit konfrontiert sind. 'One Save Changes Everything' wurde ins Leben gerufen, um die Forscher zu würdigen, die Ziele verfolgen, die andere vielleicht übersehen haben, die Ärzte, die unter Druck handeln, die Pflegekräfte, die ohne Anerkennung im Einsatz sind, und die Patienten, deren Widerstandskraft all dies antreibt. BeOne wurde für diese Momente gegründet: um bereit zu sein, schnell zu handeln und sicherzustellen, dass der Fortschritt die Patienten erreicht, wo immer sie sich befinden. Dieser Glaube treibt alles an, was wir tun."

Eine persönliche Verbindung zum Krebs

Als weltweite Fußballlegende sind Howards 16 Paraden gegen Belgien im Jahr 2014 die meisten in der Geschichte des internationalen Fußballs mehr als nur ein Rekord. Sie sind der wörtliche Ausdruck der zentralen Überzeugung der Kampagne One Save Changes Everything: dass Vorbereitung, Präsenz und die Weigerung, nachzugeben, Moment für Moment angewandt, den Ausgang der folgenreichsten Ereignisse verändern können.

Howards Verbindung zur Kampagne reicht tiefer als der Sport. Als er 11 Jahre alt war, wurde bei seinem Großvater Krebs diagnostiziert. Die gewöhnlichen Abende, die darauf folgten gemeinsame Abendessen, ruhige Spaziergänge, einfach nur da sein erkennt er heute als einige dieser Momente.

Der ehemalige Torhüter der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft, Tim Howard, sagte:

"Die Momente, die am wichtigsten sind, sind nicht immer diejenigen, die die Leute sehen. Als mein Großvater krank war, blieb mir vor allem im Gedächtnis, wie unsere Familie für ihn da war still, beständig und immer dann, wenn es darauf ankam. Ihnen zuzusehen hat mich gelehrt, dass es alles verändern kann, wenn man da ist, vorbereitet ist und bereit ist zu handeln. Die Partnerschaft mit BeOne fühlt sich natürlich an, denn genau so sind sie für Patienten da: jeden Tag, auf der ganzen Welt, wenn es darauf ankommt."

Weitere internationale Torhüter werden bekannt gegeben, die die Kampagne an der Seite von Tim Howard unterstützen, ebenso wie Stimmen aus der Krebsgemeinschaft, die BeOnes globale Präsenz widerspiegeln.

Aus Zielsetzung wird Handeln

Getreu der Überzeugung von BeOne, dass Zielsetzung in Handeln münden muss, geht One Save Changes Everything durch eine Partnerschaft mit der U.S. Soccer Foundation über das reine Erzählen von Geschichten hinaus. BeOne wird die Einrichtung von Mini-Fußballplätzen finanzieren und so Räume für Bewegung, Gemeinschaft und Momente der Normalität für von Krebs betroffene Familien schaffen.

Ed Foster-Simeon, Präsident und CEO der U.S. Soccer Foundation, sagte:

"Fußball hat die einzigartige Fähigkeit, in den schwierigsten Momenten Freude und Verbundenheit zu stiften. Die Einrichtung von Minifußballplätzen in der Nähe von Krebszentren schafft dauerhafte, zugängliche Räume für die Familien, die sie am dringendsten benötigen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit BeOne sinnvolle Orte zu schaffen, an denen Familien spielen können."

BeOne-Mitarbeiter beteiligen sich an One Save Changes Everything

Die mehr als 12.000 Mitarbeiter von BeOne auf sechs Kontinenten sind die treibende Kraft hinter der Spendenzusage. Für jede Stunde, die ein Mitarbeiter während des Aktionszeitraums ehrenamtlich für seine Gemeinschaft tätig ist, wandelt BeOne diese Stunden in Spendengelder um, die zu der Gesamtsumme von 300.000 US-Dollar beitragen, um die U.S. Soccer Foundation und andere gemeinnützige Organisationen weltweit zu unterstützen.

One Save Changes Everything startet heute weltweit. Erfahren Sie mehr unter BeOneSave.com.

Über BeOne Medicines

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten weltweit erforscht und entwickelt. BeOne verfügt über ein Portfolio, das sich über die Bereiche Hämatologie und solide Tumore erstreckt, und treibt die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, dessen Mitglieder sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Schnelligkeit auszeichnen, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.

Mehr über BeOne erfahren Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Über Tim Howard

Tim Howard ist einer der erfolgreichsten Torhüter in der Geschichte des US-Fußballs. Er spielte von 2002 bis 2017 für die US-amerikanische Herren-Nationalmannschaft und stellte 2014 mit 16 Paraden gegen Belgien den FIFA-Weltmeisterschaftsrekord für die meisten Paraden in einem einzigen Spiel auf ein Rekord, der bis heute Bestand hat. Howard spielte in seiner mehr als zwei Jahrzehnte umspannenden Karriere unter anderem für Manchester United, Everton und die Colorado Rapids. Derzeit ist er als Kommentator und Analyst tätig und fungiert als US-Kampagnenpartner für One Save Changes Everything

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