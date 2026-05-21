Vancouver, BC, 20. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) ("Deep Sea Minerals" oder das "Unternehmen"), gibt bekannt, dass es beabsichtigt, die Stammaktien im Kapital des Unternehmens (die "Aktien") im Verhältnis von zwei (2) Aktien nach dem Aktiensplit für jede (1) vor dem Aktiensplit ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktie (der "Aktiensplit") zu teilen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") werden alle am 26. Mai 2026 (dem "Stichtag") eingetragenen Aktionäre voraussichtlich Anspruch auf zwei Aktien nach dem Aktiensplit für jede vor dem Aktiensplit gehaltene Aktie gemäß dem Aktiensplit haben.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Name und das Börsenkürzel des Unternehmens nach dem Aktiensplit unverändert bleiben. Das Unternehmen hat derzeit auf Vor-Split-Basis 23.904.125 ausgegebene und ausstehende Aktien. Falls der vorgeschlagene Aktiensplit durchgeführt wird, wird das Unternehmen nach dem Split ungefähr 47.808.250 ausgegebene und ausstehende Aktien haben.

Im Zusammenhang mit dem Aktiensplit werden die Anzahl der Aktien, die aufgrund der ausstehenden Aktienoptionen und Warrants des Unternehmens emittiert werden können, und die entsprechenden Ausübungspreise entsprechend den Bedingungen dieser Wertpapiere proportional angepasst.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 gewährte das Unternehmen einem leitenden Angestellten des Unternehmens gemäß den Bedingungen des langfristigen Anreizprogramms des Unternehmens insgesamt 200.000 Restricted Share Units ("RSUs"). Die RSUs wurden auf Vor-Aktiensplit-Basis gewährt, werden sofort unverfallbar und unterliegen bestimmten freiwilligen Haltefristen über einen Zeitraum von 24 Monaten gemäß den Bedingungen der jeweiligen Zuteilungsvereinbarung. Alle ausstehenden RSUs werden im Zusammenhang mit dem Aktiensplit gemäß den Bestimmungen des Long-Term Incentive Plan angepasst.

"Wir sind der Ansicht, dass der vorgeschlagene Aktiensplit einen wichtigen Schritt darstellt, um Deep Sea Minerals für eine breitere Marktteilnahme und eine verbesserte Handelsliquidität zu positionieren," sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals. "Während wir unsere langfristigen strategischen Initiativen weiter beschleunigen, darunter die Prüfung von Möglichkeiten zur Ausweitung der Präsenz des Unternehmens auf den öffentlichen Märkten der USA, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, den Unternehmenswert zu steigern und unsere Sichtbarkeit bei einem breiten Publikum aus institutionellen und privaten Anlegern zu erhöhen."

Die Aktien werden voraussichtlich am oder um den 27. Mai 2026 auf Nach-Split-Basis an der CSE gehandelt. Der vorgeschlagene Aktiensplit unterliegt der Genehmigung durch die CSE.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

"James A. Deckelman"

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die "zukunftsgerichteten Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "könnte", "dürfte", "wird", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" bzw. durch die negativen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifizieren, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und den Erhalt der behördlichen Genehmigung für den Aktiensplit, die Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens, die erwarteten Vorteile der Unterwasser-Mineralexploration und -erschließung sowie alle Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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