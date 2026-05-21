Die Zertifizierung demonstriert das Engagement des Unternehmens für sichere, zuverlässige und intelligente Speicherlösungen im Automobilbereich

Die Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO) ("Silicon Motion"), ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Vermarktung von NAND-Flash-Controllern für Solid-State-Speichergeräte, hat die ISO 26262-Prozesszertifizierung für funktionale Sicherheit im Automobilbereich erfolgreich abgeschlossen.

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Silicon Motion Achieves ISO 26262 Certification for Automotive Applications

ISO 26262 ist die internationale Norm für funktionale Sicherheit von Straßenfahrzeugen, die strenge Anforderungen an die Entwicklung und Validierung elektrischer und elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen definiert. Der Erhalt dieser Zertifizierung bestätigt das kontinuierliche Engagement von Silicon Motion für technische Spitzenleistungen im Automobilbereich und sein Bestreben, sichere, zuverlässige und leistungsstarke Speichertechnologien für Fahrzeuge der nächsten Generation bereitzustellen.

"Die Zertifizierung unserer Prozesse für funktionale Sicherheit nach ISO 26262 ist ein wichtiger Meilenstein unserer Roadmap für die Automobiltechnologie", erklärt Nelson Duann, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Client Automotive Storage. "Moderne Fahrzeuge entwickeln sich rasant zu intelligenten, softwaredefinierten Plattformen, die von enormen Datenmengen unterstützt werden. Automobilhersteller brauchen daher Speicherlösungen, die Leistung, Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit vereinen. Diese Zertifizierung bekräftigt den Anspruch von Silicon Motion, bewährte Speichertechnologien in Automobilqualität zu liefern, die sicherere und intelligentere Mobilitätserlebnisse ermöglichen."

Die Zertifizierung betrifft die Produktentwicklungsprozesse von Silicon Motion im Automobilbereich, einschließlich des Managements der funktionalen Sicherheit, der Systemarchitektur, der Hardware- und Softwareentwicklung, der Verifizierung, der Validierung sowie der damit verbundenen Betriebsprozesse. Durch die Anpassung seiner technischen Workflows und Qualitätssysteme an die Anforderungen der Norm ISO 26262 stärkt Silicon Motion seine Fähigkeit, moderne Automobilanwendungen wie intelligente Cockpit-Plattformen, ADAS, Telematik, digitale Cockpits und KI-gesteuerte Speichersysteme für Fahrzeuge zu unterstützen.

Silicon Motion baut sein Portfolio an Speicherlösungen für die Automobilindustrie weiter aus, um der rasant steigenden Nachfrage nach hochzuverlässigen Datenspeichern in Fahrzeugen der nächsten Generation gerecht zu werden.

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl spezialisierter Speicherlösungen an, darunter SSD-Controller und Ferri-Embedded-Speicherprodukte, die darauf ausgelegt sind, die Zukunft sicherer und intelligenterer Fahrzeuge zu ermöglichen. Weitere Informationen sind erhältlich unter: Silicon Motion Automotive Solutions

Über Silicon Motion:

Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO) ist der globale Marktführer bei der Bereitstellung von NAND-Flash-Controllern für Solid-State-Speichergeräte. Das Unternehmen liefert weltweit mehr SSD-Controller für Server, PCs und sonstige Edge-Geräte als jeder andere Anbieter und ist zudem der führende unabhängige Anbieter von eMMC- und UFS-Embedded-Speicher-Controllern, die in Smartphones, IoT-Produkten und Automobilanwendungen zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus bietet Silicon Motion maßgeschneiderte, leistungsstarke Controller-Lösungen für Enterprise-SSDs, Enterprise-Bootlaufwerke, Edge-SSDs, Embedded-UFS- und eMMC-Lösungen sowie Ferri-Lösungen für die Automobilindustrie an. Die Controller und Speicherlösungen des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die weltweit modernsten KI-Infrastrukturen, Edge-KI und physische KI zu unterstützen, und verbinden dabei hohe Leistung, geringen Stromverbrauch und bewährte Zuverlässigkeit.

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