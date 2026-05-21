Die Aktie von Lahontan Gold zählt im Goldminensektor aktuell wohl zu den spannendsten Titeln. Der Small Cap aus Kanada hat sich auf Jahressicht mehr als verfünffacht und könnte demnächst zum nächsten Sprung ansetzen, denn das Geschäftsmodell von Lahontan verspricht noch viel Wachstumsfantasie. Das dürfte auch eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie belegen, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden soll. Das Geschäftsmodell von Lahontan Gold ist im aktuellen Rohstoffumfeld attraktiv: Das nordamerikanische Unternehmen will historische Minen, die sich für einen kostengünstigen Tagebau eignen, reaktivieren. Bei einem hohen Goldpreis von über 4.000 USD und moderner Fördertechnik kann sich das durchaus wieder rechnen. Der potenzielle Kurstreiber und größte Fantasiebringer bei Lahontan ist die historische Santa-Fe-Mine im Walker-Lane-Trend. Dort wurden bereits zwischen 1988 und 1995 gut 360.000 Unzen Gold und beträchtliche Mengen Silber (über 700.000 Unzen) aus dem Boden geholt. Die Infrastruktur vor Ort ist vorhanden, Genehmigungen zur Reaktivierung laufen. Schon im kommenden Jahr soll die Produktion wieder starten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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