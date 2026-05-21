© Foto: Bart van Overbeeke FotografieASML bringt seine teuerste und wohl wichtigste Chiptechnik an den Start. Während Kunden noch zögern, hebt UBS das Kursziel deutlich an und sieht den nächsten Halbleiterboom kommen.ASML rechnet in den kommenden Monaten mit den ersten Chips, die mithilfe seiner neuen High-NA-Technologie gefertigt wurden. Vorstandschef Christophe Fouquet sagte laut Reuters, erste Produkte aus den Bereichen Speicher und Logik dürften bald folgen. Die neuen Anlagen gelten als wichtiger Schritt für noch kleinere und leistungsfähigere Halbleiter. Sie können Strukturen erzeugen, die bis zu 66 Prozent kleiner sind als bisher. Gleichzeitig kosten die Systeme bis zu 400 Millionen US-Dollar pro Stück. Taiwan …Den vollständigen Artikel lesen
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