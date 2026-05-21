DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TKMS - Der Kieler Rüstungskonzern TKMS will Tausende neue Jobs schaffen. "Entsprechend der Auftragslage schaffen wir bis Ende der 2020er Jahre neue Arbeitsplätze im niedrigen vierstelligen Bereich", erklärte das Unternehmen gegenüber Business Insider. Die Mehrheit dieser Arbeitsplätze entsteht demnach in Deutschland. Allein in Wismar schafft TKMS bis 2029 voraussichtlich etwa 1.500 Stellen. Die dortige Werft spielt eine Schlüsselrolle für zahlreiche Projekte - darunter der Bau des Forschungsschiffs "Polarstern 2" sowie verschiedener U-Boote. (Business Insider)

KNDS - Die Bundesregierung hat sich nach monatelangen Verhandlungen auf einen großangelegten Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS geeinigt. Der Bund soll zunächst eine Beteiligung von 40 Prozent an dem Hersteller des Kampfpanzers "Leopard 2" und des Transportfahrzeugs "Boxer" übernehmen, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise. Damit zieht Deutschland mit dem französischen Staat gleich, der ebenfalls 40 Prozent der Anteile halten soll. Die Vereinbarung sieht dem Bericht zufolge vor, dass die Bundesregierung ihre Beteiligung in den kommenden Jahren auf bis zu 30 Prozent reduzieren kann. Über eine Sonderklausel soll die absolute Gleichberechtigung mit Paris bei strategischen Beschlüssen und Standortfragen dauerhaft garantiert bleiben - selbst wenn Deutschland Anteile abgibt und Frankreich bei 40 Prozent verbleibt. Hintergrund des Milliardendeals ist der geplante Ausstieg der deutschen Eigentümerfamilien (Wegmann-Holding), die ihre Anteile verkaufen wollen. Der KNDS-Konzern wird in Finanzkreisen aktuell mit 18 bis 20 Milliarden Euro bewertet. (Bild)

SITEGEIST - Das Start-up Sitegeist will den Sanierungsstau und den Fachkräftemangel auf Deutschlands Straßen mit Robotern bewältigen. Investoren wie B2Venture und Verena Pausder trauen Sitegeist viel zu. "Heute erfolgt die Entfernung von marodem Beton meist manuell mit einer Hochdruckwasserlanze, einer Art Kärcher auf Steroiden", sagt Firmenmitgründerin und -chefin Lena-Marie Pätzmann. Sitegeist will das ändern und hat dafür ein modulares Robotersystem entwickelt, das marode Bauwerke sanieren können soll - automatisiert und eigenständig im Abtragen von Beton. Diese Vision trifft auf Interesse: Die ersten Investoren hat Sitegeist bereits überzeugt, darunter den Frühphasen-Geldgeber B2Venture und Anschubinvestoren wie die Chefin des Start-up-Verbands, Verena Pausder. (Handelsblatt)

ONLINEBANK CHASE - Die US-Großbank JP Morgan fordert zum Deutschland-Start seiner Onlinebank Chase die Konkurrenz mit einem ambitionierten Angebot heraus. Das größte US-Geldhaus bietet seit diesem Mittwoch 4 Prozent Zinsen auf Guthaben von bis zu 1 Million Euro auf dem Tagesgeldkonto. Es handelt sich aktuell um den höchsten Guthabenzins auf Tagesgeld in der Bundesrepublik. "Wir müssen den Menschen einen Anreiz geben, Chase auszuprobieren", sagte Chase-Deutschland-Chef Daniel Llano im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Dabei hilft ein attraktiver Zinssatz." Die Marken Chase und JP Morgan seien in den USA und Großbritannien sehr bekannt, aber bisher nicht bei deutschen Privatkunden. (Handelsblatt)

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May 21, 2026 00:33 ET (04:33 GMT)

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