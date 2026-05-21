Die Aktien der Rüstungsbranche standen in den vergangenen Monaten nach der starken Rally zuvor deutlich unter Druck. Nun zeichnet sich aber eine klare Stabilisierung ab. Hensoldt war am Mittwoch sogar der Top-Gewinner des Tages im Index der mittelgroßen Werte MDAX. Auch Rheinmetall und Renk konnten zulegen. Derweil gibt es auch Bewegung beim Panzerbauer KNDS.• Rüstungsaktien stabilisieren sich nach der jüngsten Korrekturphase deutlich. • Hensoldt war am Mittwoch stärkster Gewinner im MDAX, auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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