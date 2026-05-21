Die Gespenster der Vergangenheit holen uns ein. Wir glaubten, Krieg in Europa sei undenkbar geworden. Ebenso hielten wir ausgewachsene Ölkrisen für ein Relikt der 1970er-Jahre. Beides hat uns eingeholt. Die aktuelle Energiekrise erinnert in vielerlei Hinsicht an die beiden Ölkrisen der 1970er-Jahre. Deshalb lohnt sich ein Blick zurück - und die Frage, was sich in den vergangenen fünfzig Jahren verändert hat. Die Ölkrisen der 1970er-Jahre rüttelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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