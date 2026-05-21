Baar - Ein Jahr nach dem Markteintritt in der Schweiz unterstreicht BYD mit starken Wachstumszahlen seine erfolgreiche Entwicklung und stärkt seine Position im Schweizer Markt für elektrifizierte Mobilität weiter. Mit 555 Neuzulassungen allein im April 2026 verzeichnete die Marke ein Wachstum von 3864 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 1'349 Fahrzeuge neu zugelassen - ein Plus von 1'450 % gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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