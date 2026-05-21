Der nächste große KI-Gewinner steht längst in den Startlöchern. Nach starken Nvidia-Zahlen sucht der Markt bereits fieberhaft nach dem nächsten KI-Highflyer. Cloud-Boom, Milliarden-Investitionen und eine massive KI-Offensive sorgen plötzlich für neue Fantasie bei diesem Top-Titel.Die jüngsten Zahlen machen deutlich: Der Konzern wandelt sich immer mehr vom klassischen Tech-Player zur KI- und Cloud-Macht. Explodierende Cloud-Umsätze, milliardenschwere KI-Investitionen und ein bevorstehendes Mega-Update ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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