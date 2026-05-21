Nvidia hat die Wall Street erneut überrascht. Der Quartalsumsatz kletterte auf 81,6 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sorgt eine massive Dividendenanhebung für Aufmerksamkeit. Doch wer nur auf Umsatz, Gewinn und Dividende schaut, übersieht den eigentlichen Kern dieser Zahlen und genau dieser macht Nvidia noch spannender. • Nvidia öffnet gerade die Tür zu einem Markt, der weit über klassische KI-Chatbots hinausgeht.• Physical AI könnte der nächste große Wachstumstreiber des Konzerns werden.• Die Lieferverpflichtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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