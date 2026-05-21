Bei Bayer geht es in die heiße Phase. In den kommenden Wochen ist mit richtungsweisenden Neuigkeiten bei den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten zu rechnen. Im Vorfeld der erwarteten News vom Supreme Court (Oberster Gerichtshof) aus den USA hat die DZ Bank die Aktie erneut unter die Lupe genommen und den DAX-Titel hochgestuft.Analyst Peter Spengler rät nun zum Kauf der Aktie. Das Kursziel wird von 44 Euro auf nun 51 Euro angehoben. "Die Hochstufung basiert auf der starken operativen Entwicklung im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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