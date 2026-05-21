Hauptversammlung: Valora Effekten Handel (VEH)

Was haben die Aktiengesellschaften Schlossgartenbau AG, Nationalbank Essen, Naturstrom AG, Industriehof AG oder WKV gemeinsam?Antwort: Sie sind alle unnotiert, d.h. an keiner Wertpapierbörse notiert.Für mich war das bisher ein Ausschlusskritierium. Was will ich mit Aktien, die ich überhaupt nicht handeln kann? (Und wie soll ich die dann überhaupt kaufen?)Inzwischen habe ich ein wenig umgedacht. Denn ich war neulich bei der Hauptversammlung eines nicht börsennotierten Immobilienunternehmens, das mir sehr gut gefallen hat. Das Management machte einen ausgezeichneten Eindruck, die Bilanzkennzahlen sehen gut aus (z.B. solide Eigenkapitalquote) und es gibt eine schöne Dividendenrendite.Ein Randaspekt: Die Hauptversammlung war sehr angenehm. Da die Aktie nicht börsennotiert ist, waren nur ca. 5 Aktionäre vor Ort. Da war ein ganz anderer persönlicher Umgang auch mit den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat möglich als z.B. bei einer Massen-HV wie die der Deutschen Post oder Bayer, wo ich dieses Jahr war. Und während es bei Letzteren "Essens-Bons" für ein trockene Brötchen mit Industrie-Siedewurst gab, hatten die ca. 5 Aktionäre bei der nicht-börsennotierten AG ein ganzes Kuchenbuffet für sich alleine. Doch Sie haben natürlich völlig Recht, ich schweife ab.Denn eigentlich möchte ich heute von einer ganz anderen Hauptversammlung berichten. Ich war heute bei der HV der Valora Effekten Handel (VEH). Und die ermöglichen den Handel mit ebensolchen "unnotierten Aktien".Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Valora Effekten Handel AG fand am 20. Mai 2026 "mit Präsenz" statt. Veranstaltungsort war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...