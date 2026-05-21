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Advanz Pharma erhält Swissmedic-Zulassung für Mynzepli und vereinbart Vertriebspartnerschaft mit Mediconsult in der Schweiz



21.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Advanz Pharma erhält Swissmedic-Zulassung für Mynzepli und vereinbart Vertriebspartnerschaft mit Mediconsult in der Schweiz Swissmedic erteilt Zulassung für Aflibercept-Biosimilar

Mediconsult AG übernimmt den Vertrieb in der Schweiz

Biosimilars gewinnen im Schweizer Gesundheitswesen an Bedeutung Zürich und Roggwil, Schweiz, 21. Mai 2026 - Advanz Pharma, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamenten sowie Therapien für seltene Erkrankungen, gibt bekannt, dass die Schweizer Zulassungs- und Aufsichtsbehörde Swissmedic die Marktzulassung für Mynzepli (Aflibercept), ein Biosimilar zu Eylea, erteilt hat. Die Zulassung folgt auf die Genehmigung durch die Europäische Kommission im August 2025. Das Aflibercept-Biosimilar ist in der Schweiz zur Behandlung bestimmter Netzhauterkrankungen bei erwachsenen Patientinnen und Patienten zugelassen und wird als 40 mg/ml Injektionslösung in Fertigspritze und Durchstechflasche verfügbar sein. Im Rahmen einer Exklusivvereinbarung übernimmt die Mediconsult AG den Vertrieb des Medikaments in der Schweiz. Das Unternehmen ist auf Produkte und Dienstleistungen im Bereich Ophthalmologie spezialisiert und im Schweizer Markt tätig. Die Zusammenarbeit verbindet die Biosimilar-Aktivitäten von Advanz Pharma mit der lokalen Marktpräsenz von Mediconsult. "Die Swissmedic-Zulassung für unser Aflibercept-Biosimilar stellt für Advanz Pharma einen weiteren Schritt beim Ausbau des Biosimilars-Portfolios in der DACH-Region dar", sagte Dr. Piero Sciotto, Vice President Deutschland, Österreich und Schweiz & Managing Director der Advanz Pharma GmbH. "Mit Mediconsult arbeiten wir mit einem sehr gut etablierten und starken Partner im Schweizer Ophthalmologie-Markt zusammen." Dr. Thomas Sammer, CEO der Mediconsult AG, ergänzte: "Die Vereinbarung mit Advanz Pharma erweitert unser Angebot im Bereich IVOM. Mit unserer Erfahrung und unserer etablierten Marktpräsenz stärken wir die Verfügbarkeit von Biosimilars für die Schweizer Ophthalmologie und möchten zu einer breiteren Versorgung beitragen." Biosimilars gewinnen in der Schweiz an Bedeutung Biologische Arzneimittel spielen in vielen Therapiegebieten eine wichtige Rolle. Gleichzeitig stehen Gesundheitssysteme vor steigenden Kosten. Biosimilars können nach Ablauf regulatorischer Schutzrechte zur Erweiterung des Wettbewerbs bei biologischen Arzneimitteln beitragen. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit lag die Substitutionsrate im biosimilarfähigen Markt in der Schweiz 2024 bei 36,4 %. Das BAG sieht die Förderung von Generika und Biosimilars als Bestandteil der Maßnahmen zur Kostendämpfung im Arzneimittelbereich.[1] Auch aktuelle Marktanalysen verweisen auf das wirtschaftliche Potenzial von Biosimilars. Der Helsana-Arzneimittelreport 2025 beziffert die geschätzten Einsparungen durch Reformen zur Förderung von Generika und Biosimilars im Jahr 2024 auf rund 76 Millionen Franken, davon rund 50 Millionen Franken im Bereich Biosimilars.[2] Über Advanz Pharma

Advanz Pharma ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf Biosimilars, Spezial- und Krankenhausmedikamenten sowie Therapien für seltene Erkrankungen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist London, Großbritannien, der Deutschlandsitz befindet sich in München, die Schweizer Niederlassung in Zürich. Advanz Pharma ist derzeit in mehr als 90 Ländern weltweit vertreten und verfügt über eigene Vertriebsniederlassungen in mehr als 20 Ländern - u.a. in Europa, den USA, Kanada und Australien - ein Kompetenzzentrum in Mumbai, Indien, sowie ein etabliertes globales Netzwerk von Vertriebs- und Vermarktungspartnern. Das Produktportfolio und die Pipeline von Advanz Pharma umfassen innovative Arzneimittel, Biosimilars und Spezialgenerika sowie Originalpräparate. Sie decken ein breites Spektrum an Therapiegebieten ab, wie Hepatologie, Rheumatologie, Gastroenterologie, Antiinfektiva, Intensivmedizin, Endokrinologie, Onkologie, ZNS und generell Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen. Ziel des Unternehmens ist es, ein Partner erster Wahl für die Vermarktung von Spezialpharmazeutika, Krankenhausmedikamenten und Therapeutika für seltene Erkrankungen in Europa, Kanada und Australien zu sein. Über Mediconsult

Die Mediconsult AG mit Sitz in Roggwil TG, Schweiz, ist ein führendes auf Ophthalmologie spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1990 unterstützt Mediconsult Augenärztinnen und Augenärzte sowie Optikerinnen und Optiker mit einem umfassenden Portfolio an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Ophthalmochirurgie, Praxis- und Optikerausstattung sowie Diagnostik und Refraktion. Mit über 60 Mitarbeitenden und Standorten in der Schweiz und Österreich verfügt das Unternehmen über eine starke Marktpräsenz und eine langjährige, etablierte Position im ophthalmologischen Umfeld. Mediconsult zeichnet sich insbesondere durch ihr umfangreiches ophthalmologisches Portfolio, ihre Nähe zu Anwenderinnen und Anwendern sowie durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit führenden Herstellern aus. Als Teil der Medical Vision Group profitiert Mediconsult von einem breiten Netzwerk innerhalb der Gesundheitsbranche und trägt aktiv dazu bei, den Zugang zu innovativen Technologien und Therapien in der Augenheilkunde weiterzuentwickeln.



Pressekontakt Advanz Pharma Caroline Bergmann

MC Services AG

Telefon: +49 (0)211 529252-20

E-Mail: advanz@mc-services.eu



Advanz Pharma - Medical Information

Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH

Badenerstrasse 549, 8048 Zürich, Switzerland

Telefon +41 (0)848 007970

E-Mail: medicalinformation@advanzpharma.com



Mediconsult AG

Frohheimstrasse 2, 9325 Roggwil TG, Switzerland

Tel. 071 454 70 20

www.mediconsult.ch

CH/AFL/NP/0001 [1] https://www.bag.admin.ch/de/massnahmen-medikamentenbereich-umsetzung-2024

[2] https://reports.helsana.ch/wp-content/uploads/2025/11/Helsana-Arzneimittelreport-2025-1.pdf ; Seite 71



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