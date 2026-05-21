Die Bundesregierung will ab 2027 technologieoffen Kapazitäten für die Gewährleistung einer sicheren Stromversorgung ausschreiben. Bei einem angenommenen Bedarf von 29 Gigawatt könnten Heimspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen davon bis zu 50 Prozent übernehmen, so die Smart-Meter-Initiative. Dafür braucht es jedoch intelligente Messsysteme. In den deutschen Haushalten schlummert großes Flexibilitätspotenzial: Die installierten Photovoltaik-Heimspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen könnten einen großen Teil der künftig benötigten Flexibilität im Stromsystem liefern, ist die Smart-Meter-Initiative (SMI) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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