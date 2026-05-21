St. Gallen - Die Mietpreisspirale in der Schweiz dürfte sich bald wieder schneller drehen. Das sagen die Ökonomen von Raiffeisen voraus. Mit ein Grund seien immer umfangreichere Baugesetze. In den letzten zwei Jahren habe sich die Preisdynamik auf dem Mietwohnungsmarkt deutlich beruhigt, heisst es in einer am Donnerstag vorgestellten Studie. Diese Phase dürfte in den Augen der Experten bald zu Ende gehen. Ein Grund seien die höheren Energiepreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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