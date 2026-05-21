Die Infineon-Aktie hat gestern erneut ein neues 26-Jahreshoch markiert und setzt ihre starke Aufwärtsbewegung damit eindrucksvoll fort. Mit dem jüngsten Kurssprung von rund +5% gewinnt das Momentum im Chartbild weiter an Dynamik. Vor allem die anhaltende Stärke im Chipsektor sorgt derzeit für zusätzliche Fantasie und treibt die Rallye weiter an. Trotz der bereits starken Kursentwicklung zeigen sich bislang kaum größere Schwächesignale im Trendverlauf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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