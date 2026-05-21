Preisbewusste Verbraucher greifen weiter zu und TJX liefert stärker als erwartet. Der Mutterkonzern von TJ Maxx und HomeGoods übertrifft im Quartal Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich, hebt den Jahresausblick an und kündigt höhere Aktienrückkäufe an. Die Aktie reagiert mit einem kräftigen Satz nach oben. Der US-Off-Price-Händler TJX Companies hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen. Der Umsatz stieg in dem am 2. Mai 2026 beendeten Quartal um 9 Prozent auf 14,32 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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