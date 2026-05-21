Genf / Zürich - Die Banque Heritage freut sich, die Ernennung von Donald Waterreus zum Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzenden des Investitionsstrategieausschusses sowie die Ernennung von Ramon Esteve zum Vizepräsident des Verwaltungsrats bekannt zu geben. Diese Ernennungen spiegeln das Engagement der Banque Heritage wider, auf ihrer soliden Unternehmensführung, ihrer anerkannten Anlageexpertise und der Stabilität ihrer familiären Eigentümerstruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab