Zürich - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz veröffentlicht die neueste Ausgabe der European Attractiveness Survey*, in der Investitionsprojekte ausländischer Unternehmen in Europa analysiert werden. Die aktuelle Ausgabe der Analyse zeigt: Ausländische Direktinvestitionen in der Schweiz sind deutlich zurückgegangen. Die Zahl der von ausländischen Unternehmen in der Schweiz angekündigten Investitionsprojekte sank im Jahr 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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