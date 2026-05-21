Mit dem Magnificent 7 Index, in dem Alphabet, Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Meta und Amazon vertreten sind, ging es zuletzt weiter bergauf. In der vergangenen Handelswoche kletterte der Kurs auf eine neue Rekordmarke. Kurz darauf sorgten Gewinnmitnahmen für eine charttechnisch durchaus gesunde Korrektur. Nun könnte der Index wieder Fahrt aufnehmen. Kurzfassung:• Der Magnificent 7 Index erreichte zuletzt ein neues Rekordhoch, bevor Gewinnmitnahmen für eine leichte Korrektur sorgten.• Nvidia überzeugte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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