© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoDas US-Unternehmen Anthropic hat sich im Rahmen eines Infrastrukturdeals nahezu 45 Milliarden US-Dollar an Rechenleistung von SpaceX gesichert. Wie aus Unterlagen im Zusammenhang mit dem geplanten IPO von SpaceX hervorgeht, wird Anthropic über einen Zeitraum von drei Jahren monatlich rund 1,25 Milliarden US-Dollar zahlen, um Zugriff auf das Rechenzentrum "Colossus 1" in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee zu erhalten. Die Anlage gehört xAI, der KI-Tochter von Elon Musks SpaceX-Konzern. Der Vertrag läuft bis Mai 2029 womit Anthropic nahezu 45 Milliarden US-Dollar für die Rechenleistung zahlt. Beide Seiten besitzen allerdings ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von 90 Tagen. 220.000 …Den vollständigen Artikel lesen
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