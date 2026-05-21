Elon Musk plant den größten Börsengang der Geschichte - und das, obwohl SpaceX Milliardenverluste schreibt. Wie die neuen Quartalszahlen einzuordnen sind. Vor dem geplanten Rekord-Börsengang von SpaceX zeigen frisch veröffentlichte Zahlen, dass die Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk Milliardenverluste schreibt. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (16 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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