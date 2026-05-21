Elon Musk steht kurz davor, Finanzgeschichte zu schreiben. Ein aktuelles Börsendokument seines Raumfahrtunternehmens SpaceX zeigt: Der Tesla-Chef könnte bald der erste Billionär der Welt sein. Die Zahlen in dem Prospekt lassen kaum einen anderen Schluss zu.Der Grund für den Reichtumssprung liegt in der gigantischen Bewertung von SpaceX. Musk besitzt laut dem Dokument rund 5,1 Milliarden Aktien des Unternehmens sowie 350 Millionen Optionen zu einem Basispreis von 8,39 Dollar. Sollte SpaceX beim geplanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär