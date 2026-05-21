Nach dem neuen 52-Wochen-Tief in der vergangenen Woche hat sich die Rheinmetall-Aktie in dieser Woche wieder etwas erholt. Doch Sorgen um den Highflyer der vergangenen Jahre und dessen Wachstumsstory bleiben am Markt. Nun hat die UBS das Kursziel für den Rüstungs-Blue-Chip deutlich gesenkt.Analyst Sven Weier hat in einer neuen Studie das Kursziel für Rheinmetall von 2.200 auf 1.600 Euro gesenkt, die Einstufung aber unverändert auf "Buy" belassen. Am Markt werde die Position des Konzerns wegen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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