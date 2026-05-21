Zürich - Ökologische Alternativen zu Plastikverpackungen sind wichtig, um Wertschöpfungsketten klimafreundlicher zu gestalten. Die Aargauer Firma Noriware hat die Verpackungsmethode «Norifresh» entwickelt. Das sind Folien, die aus Seetang anstatt wie üblich aus Plastik hergestellt werden. Dieses Vorhaben ist eines von 8 Projekten, welche die Klimastiftung Schweiz in der ersten Förderrunde 2026 unterstützt. Zwischen einer guten Idee und einem marktfähigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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