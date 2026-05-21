Die geplante Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sorgt in der Bioenergiebranche für Kritik. Anlass ist eine Anhörung im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie. Branchenvertreter sehen insbesondere geplante Regelungen zu Netzanschlüssen als Risiko für Investitionen in neue Biomethananlagen. Netzanschlüsse im Fokus der EnWG-NovelleIm Kabinettsentwurf zur EnWG-Novelle ist vorgesehen, dass Verteilnetzbetreiber Netzanschlüsse von Biomethananlagen mit einem Vorlauf von zehn Jahren kündigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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