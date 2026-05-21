Swiss Life Deutschland kauft das Finanzberatungsunternehmen TELIS - darunter auch TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG. Die Marken und vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS Gruppe sollen bewahrt werden. Das Closing wird für das dritte Quartal erwartet. Swiss Life Deutschland hat den Erwerb der TELIS Unternehmensgruppe bekannt gegeben. In einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen, den 21.05.2026, hat der Versicherer mit Sitz in Garching mitgeteilt, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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