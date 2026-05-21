Neuenburg - Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im ersten Quartal 2026 weiter abgenommen. Dabei schnitt insbesondere die Industrie schwächer ab als im Vorjahr, während die Produktion im Baugewerbe leicht anzog. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, fiel die Produktion zwischen Januar und März 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent zurück, wie das Bundesamt für Statistik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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