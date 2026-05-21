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XTB
21.05.2026 09:48 Uhr
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Nvidia Aktie: Umsatz-Explosion und neue Chip-Märkte - Jetzt einsteigen?

Nvidia hat am Mittwoch seine Finanzergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street einmal mehr übertroffen. Der Halbleitergigant, dessen Technologie als Barometer für den gesamten KI-Markt gilt, profitiert weiterhin von den massiven weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur. Für Anleger, die im Technologiesektor zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, bietet die Nvidia Aktie aktuell eine faszinierende Dynamik aus starken Wachstumsprognosen, einem neuen Multimilliarden-Dollar-Markt und attraktiven Aktionärsrenditen.

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