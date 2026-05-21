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PUMA ernennt Dennis Schröder zum Managing Director Europe



21.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG PUMA ernennt Dennis Schröder zum Managing Director Europe Herzogenaurach, 21. Mai 2026 - PUMA hat Dennis Schröder (45) zum Managing Director Europe ernannt. Ab 17. August 2026 wird er dieser Funktion an Chief Commercial Officer (CCO) Matthias Bäumer berichten. Dennis Schröder bringt umfassende internationale Führungserfahrung in den Bereichen Sport, Omnichannel-Einzelhandel, Vertrieb und Teamsport mit. Zuletzt war er als CEO des führenden Sneaker- und Streetwear-Einzelhändlers SNIPES tätig, nachdem er dort zuvor die Position des General Managers EMEA inne hatte. Während seiner Zeit bei SNIPES prägte Dennis die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stärkte die Marktpositionierung weiter und stellte die Weichen für die nächste Wachstumsphase. Zuvor war er sechs Jahre lang General Manager bei 11teamsports und hatte internationale Key-Account-Management-Positionen bei Nike inne. Dennis bringt zudem wertvolle interne Erfahrung mit, da er zwischen 2010 und 2015 bereits in verschiedenen Vertriebspositionen bei PUMA tätig war. Dennis tritt die Nachfolge von Javier Ortega an, der im August von seiner Position zurücktreten wird. Dennis und Javier werden zusammenarbeiten, um eine geordnete Übergabe der wichtigsten Projekte in der Region und der Geschäftsbeziehungen zu gewährleisten. "Mit seiner starken Kombination aus Marken- und Einzelhandelsexpertise, europäischer und internationaler Managementerfahrung sowie seinem tiefen Verständnis der Sportbranche hat Dennis das ideale Profil, um die Region Europe bei PUMA in die nächste strategische Entwicklungsphase zu führen", sagte PUMA CCO Matthias Bäumer. "Wir möchten Javier herzlich für seinen Beitrag und seinen unermüdlichen Einsatz danken." "Zu PUMA zurückzukehren, nachdem ich hier einen wichtigen Teil meiner Karriere begonnen habe, fühlt sich an, als schließe sich der Kreis", fügte Dennis Schröder hinzu. "Ich freue mich darauf, auf der großartigen Geschichte, der starken globalen Präsenz und der klaren Identität in Sport und Kultur von PUMA aufzubauen." Medienkontakt: Anne Putz - PUMA Corporate Communications - robert.bartunek@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat mehr als 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.



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