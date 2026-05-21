Batteriespeicher werden vom passiven Instrument zur Effizienzsteigerung zu einem aktiven wirtschaftlichen Hebel, wie Trawa-Gründer und Geschäftsführer David Budde in seinem Beitrag erklärt. Der industrielle Batteriemarkt befindet sich in einem strukturellen Wandel, der weit über übliche Effizienzgewinne hinausgeht. Lange Zeit erfüllten Batteriespeicher eine klar definierte Rolle: Sie unterstützten Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu optimieren und Kosten zu senken. Diese Logik greift heute zu kurz. Denn die Rahmenbedingungen im Strommarkt haben sich grundlegend verändert. Mit dem wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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