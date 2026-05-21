Am Mittwoch sind die Brennstoffzellen-Aktien an der Wall Street wieder auf die Überholspur gewechselt. Der wachsende Energiehunger, allen voran durch KI-Rechenzentren, elektrisiert die Anleger. Bloom Energy gibt hier den Takt vor. Gut acht Prozent konnte der Titel allein am gestrigen Mittwoch zulegen.DER AKTIONÄR hatte sich in Ausgabe 20/26 mit einem Kauflimit bei 210 Euro auf die Lauer gelegt. Dieses wurde in dieser Handelswoche ausgelöst. Inzwischen sind Anleger wieder bereit, 249 Euro je Bloom-Energy-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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