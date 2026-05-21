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Dow Jones News
21.05.2026 10:27 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen starten nach Nvidia mit kleinem Minus

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten nach Nvidia mit kleinem Minus

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind nach der Vortagesrally mit kleineren Abschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet. Die mit großer Spannung nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Nvidia sind zwar deutlich über den Erwartungen ausgefallen, dennoch gab die Aktie im nachbörslichen US-Handel etwas nach. Einige Marktteilnehmer hatten beim Ausblick offenbar mehr erwartet. Auch hatte die Nvidia-Fantasie bereits im Vorfeld des Zahlenausweises eine Rally bei Chip-Aktien ausgelöst, viel Positives war also bereits eingepreist.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 24.703 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach unten. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag zieht der Ölpreis am Donnerstag wieder an, bleibt aber klar unter den Vortageshochs. Auch mit den Renditen geht es größtenteils wieder etwas nach oben.

Einer der Gründe für die Korrektur beim Ölpreis waren Meldungen, laut denen mehrere Supertanker Richtung China am Vortag die Straße von Hormus passieren konnten. Das hatte erneut Hoffnungen geschürt, dass die Straße schon bald für den Schiffsverkehr wieder geöffnet sein könnte. Auch setzen die Marktteilnehmer weiter auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, auch wenn diese Hoffnung in den vergangenen Wochen immer wieder enttäuscht wurde.

Keine wirkliche Überraschung enthielt das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Die Geldpolitiker haben die Frage, ob die Zinsen gesenkt werden sollten, so gut wie ad acta gelegt. Stattdessen begannen sie wenig überraschend im vergangenen Monat ernsthafter über das Gegenteil, eine Zinserhöhung, nachzudenken. Eine Mehrheit der Teilnehmer betonte, dass eine gewisse Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich angemessen sei, wenn die Inflation weiterhin anhaltend über 2 Prozent liegen sollte.

Auch wenn die Nvidia-Aktie leicht negativ auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen reagiert hat, verzeichnen einige KI-Aktien eine positive Entwicklung. Zum einen dürfte das letzte Wort zu den Nvidia-Zahlen noch nicht gesprochen worden sein, zum anderen stütze auch die Fantasie rund um die anstehenden Börsengänge von OpenAI sowie SpaceX. Außerdem liegen KI-Aktien sehr fest im asiatischen Handel. Im frühen Geschäft steigen Infineon 0,8 Prozent und ASMI um 0,5 Prozent, STMicroelectronics geben dagegen um 0,5 Prozent nach, Siemens Energy sogar stärker um 1,6 Prozent.

Unternehmensnachrichten sind rar. Dafür finden auch am Donnerstag einige Hauptversammlungen statt, auch schütten einige Unternehmen Dividenden an die Aktionäre aus. Zu den Titel, die ex Dividende gehandelt werden, zählen unter anderem Bilfinger, Brenntag, Commerzbank oder Hapag-Lloyd. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.961,45  -0,2   -14,62    5.976,07    2,9 
Stoxx-50        5.149,61  -0,3   -14,80    5.164,41    4,7 
DAX          24.702,88  -0,1   -34,36    24.737,24    0,9 
MDAX          31.834,89  -0,1   -22,85    27.039,42    4,0 
TecDAX         3.980,15  +0,5   19,52    3.091,28    9,9 
SDAX          18.501,47  -0,1   -15,83    13.062,07    7,7 
FTSE          10.386,94  -0,4   -45,40    10.432,34    4,6 
CAC           8.100,73  -0,2   -16,69    8.117,42    -0,6 
SMI          13.408,70  +0,1    9,41    13.399,29    0,0 
ATX           5.877,65  -0,5   -26,44    5.904,09    10,4 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:08 
EUR/USD          1,1604  -0,2  -0,0023     1,1627   1,1626 
EUR/JPY          184,55  -0,1  -0,1600     184,71  184,6100 
EUR/CHF          0,9141  -0,1  -0,0009     0,9150   0,9150 
EUR/GBP          0,8642  -0,1  -0,0008      0,865   0,8642 
USD/JPY          159,01  +0,1   0,1000     158,91  158,7800 
GBP/USD          1,3424  -0,1  -0,0007     1,3431   1,3449 
USD/CNY          6,8016  +0,0   0,0011     6,8005   6,8005 
USD/CNH          6,8039  +0,0   0,0028     6,8011   6,8000 
AUS/USD          0,7115  -0,5  -0,0034     0,7149   0,7157 
Bitcoin/USD      77.674,43  -0,0   -5,84    77.680,27 77.448,27 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         99,42  +1,2    1,16      98,26 
Brent/ICE         106,09  +1,0    1,07     105,02 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.515,44  -0,6   -28,09    4.543,53 
Silber           74,89  -1,4   -1,10      75,99 
Platin         1.926,09  -1,3   -24,41    1.950,50 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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