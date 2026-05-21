Der Spezialchemie-Spezialist Nabaltec AG zeigt sich trotz schwacher Industriekonjunktur überraschend robust. Zwar musste das Unternehmen im ersten Quartal 2026 erneut leichte Umsatz- und Ergebnisrückgänge hinnehmen, doch die Botschaft des Managements ist klar: Die Talsohle könnte durchschritten sein. Besonders die Themen KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Batterietechnologie sorgen bei Anlegern nun wieder für Fantasie. Spezialchemie mit Stabilität in schwierigem Marktumfeld Mit einem Konzernumsatz von 53,2 Millionen Euro blieb Nabaltec im ersten Quartal 2026 nur knapp unter dem Vorjahresniveau. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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