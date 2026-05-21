Das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit hat für die Organisation der Gesundheitsversorgung im Kanton ein neues Leitbild erstellt. Die Zusammenarbeit der Anbieter in den Gesundheitsversorgungregionen soll gestärkt und die Rolle der öffentlichen Spitäler in den Regionen klarer definiert werden. Die Umsetzung der im Leitbild aufgeführten strategischen Ziele ist mit Investitionen und Gesetzesanpassungen verbunden. Der Kanton hält ausdrücklich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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