Unterföhring (ots) -- Neuer 24/7-Fußballsender bringt zusätzliche Live-Spiele und Einblicke rund um den deutschen Fußball- Ab dem 22. Mai zum offiziellen Sendestart um 15.30 Uhr verfügbar bei Sky im Entertainment Paket und bei WOW im Live-Sport AboUnterföhring, 21. Mai 2026 - Mit DFB.TV erweitert Sky sein Sportangebot um einen 24/7-Fußballsender mit zusätzlichen Live-Spielen sowie Magazinen, Interviews und Hintergrundinformationen rund um den deutschen Fußball. Voraussetzung für den Empfang ist eine Internetverbindung des Receivers, da der Sender über IP verbreitet wird.Rund um die WM überträgt DFB.TV unter anderem alle Pressekonferenzen mit Spielern, Trainerteam und DFB-Verantwortlichen und zeigt Einblicke in Trainingseinheiten sowie den Teamalltag der Nationalmannschaft.Außerdem erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer Live-Spiele aus verschiedenen Wettbewerben des Deutschen Fußball-Bundes, darunter die 2. Frauen-Bundesliga, Spiele der Junior*innen-Nationalteams sowie Wettbewerbe im Amateurbereich, darunter der "Finaltag der Amateure" an diesem Samstag, 23. Mai, von 11:15 Uhr bis voraussichtlich 19:00 Uhr.Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Fußball-Archiv mit großen Turniermomenten und legendären DFB-Pokalspielen.Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky Commercial & Consumer bei Sky Deutschland GmbH: "DFB.TV ergänzt unser Sportangebot um Inhalte, die Fußballfans über die großen Wettbewerbe hinaus interessieren - von weiteren Live-Spielen bis hin zu Einblicken rund um die Nationalmannschaften. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten, den deutschen Fußball zu erleben."DFB.TV startet bei Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunächst als linearer 24/7-Sender. Ausgewählte Inhalte werden zeitnah auch auf Abruf verfügbar sein.Pressekontakt:Verena MarziwExternal Communicationsverena.marziw@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6279175