Mit Litauen hat ein erstes EU-Mitglied die von der niederländische Behörde RDW erteilte Typgenehmigung für den Fahrassistenten Full Self-Driving (Supervised) von Tesla anerkannt. Zuvor hatte Tesla eigentlich eine EU-weite Genehmigung auf einen Schlag angepeilt - doch das ist nicht so einfach wie vom US-Hersteller erhofft. Das litauische Ministerium für Verkehr und Kommunikation hat gemeinsam mit der LTSA (Litauische Straßenverkehrsbehörde) beschlossen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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