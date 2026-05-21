© Foto: SOPA Images - Sipa USAFür die Anteile von Bloom Energy ging es am Mittwoch um 8 Prozent bergauf. Das Unternehmen konnte mit Nebius einen weiteren prominenten Kunden gewinnen. Vierstellige Kursgewinne dank hoher Nachfrage Nicht weniger als ein Plus von 1.377 Prozent in nur einem Jahr steht bei Bloom Energy inzwischen zu Buche. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen, für die eine zuverlässige, grid-unabhängige Energieversorgung immer wichtiger wird. Hierfür stellt der Konzern mit seinen auch für Erdgas geeigneten Brennstoffzellen eine stark nachgefragte Lösung zur Verfügung, was Bloom Energy bereits Großaufträge von namhaften Hyperscalern wie Meta Platforms und Oracle …Den vollständigen Artikel lesen
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