Wallisellen - Cisco hat die neueste Splunk-Studie «Die versteckten Kosten von Ausfallzeiten» veröffentlicht. Die Untersuchung beziffert die Gesamtkosten ungeplanter Downtime für die Global-2000-Unternehmen auf 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr - ein Anstieg um 50 Prozent in nur zwei Jahren. In EMEA kosten ungeplante Ausfälle ein Unternehmen im Durchschnitt 354 Mio. US-Dollar pro Jahr. Die in Zusammenarbeit mit Oxford Economics durchgeführte Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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