

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.05.2026 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMURFIT WESTROCK PRICE TARGET TO 3900 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 4000 (4550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 460 (443) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 800 (860) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 4020 (4060) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 440 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4500 (4400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 2200 (1680) PENCE - 'BUY'



