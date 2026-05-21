Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen versprechen deutlich höhere Wirkungsgrade als herkömmliche Siliziumzellen - scheiterten bisher aber an der industriellen Fertigung. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Universität Valencia haben nun ein lösungsmittelfreies Vakuumverfahren entwickelt, das Perowskit-Schichten schnell, gleichmäßig und auf verschiedenen Siliziumoberflächen aufbringt. Die Ergebnisse sind in Nature Energy erschienen. Tandem-Technologie: Höhere Effizienz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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