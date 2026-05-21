Die Erwartungen an die Nvidia-Zahlen sind seit geraumer Zeit enorm. Und so erwartete der Markt auch dieses Mal nicht weniger als ein spektakuläres Zahlenwerk. Nvidia wurde diesen hohen Erwartungen gerecht, doch das erhoffte Kursfeuerwerk blieb aus. Die Aktie reagierte sehr zurückhaltend auf die Zahlen. Nvidia veröffentlichte am gestrigen Mittwoch (20. Mai) die Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027. Schauen wir uns die Daten einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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